Ilary Blasi si sposa | la proposta di Bastian Muller a San Valentino

Ilary Blasi si sposa dopo che Bastian Muller le ha chiesto di diventare sua moglie il giorno di San Valentino. La proposta è avvenuta durante una cena romantica organizzata a sorpresa, mentre la coppia si trovava in un ristorante nel centro di Roma. La conduttrice ha condiviso il momento sui social, mostrando l’anello e un sorriso emozionato. Questo evento segna un passo importante nella vita della presentatrice, che attraversa un periodo complicato.

La proposta di matrimonio si inserisce in un momento piuttosto delicato della vita della conduttrice. La battaglia legale con Francesco Totti non è ancora concluso. Il loro divorzio si è in poco tempo trasformato in una delle separazioni più complesse della storia recente Una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram non lascia più dubbi. Ilary Blasi sposerà Bastian Muller, il nuovo amore che la accompagna ormai da due anni. Dopo la burrascosa fine della relazione con Francesco Totti, ex storico capitano della Roma, la conduttrice è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. Un nuovo matrimonio che potrebbe spazzare via i dolori del passato.