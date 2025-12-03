Putin vertice flop a Mosca Si allontana la pace in Ucraina
Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tra Russia e Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. "Nessun progresso rispetto al vertice di domenica", ha affermato un alto collaboratore di Vladimir Putin, dopo che il presidente russo aveva minacciato di essere pronto a una guerra con l'Europa. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha affermato che dopo cinque ore di confronto con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, e il consigliere speciale Jared Kushner, le due parti "non sono né più vicine né meno vicine alla risoluzione della crisi in Ucraina: c'è molto lavoro da fare". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#omnibus Il commento di Paolo Magri (ISPI) sul vertice tra Witkoff e Putin in programma a Mosca. Ottimista o pessimista? - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA: Importanti dichiarazioni del presidente #Erdogan dopo il vertice del #G20: "Domani incontrerò #Putin [telefonicamente]". Il presidente Erdogan è intervenuto in una conferenza stampa dopo il vertice dei leader del G20 e ha annunciato che incontr Vai su X
Putin, vertice flop a Mosca. Si allontana la pace in Ucraina - Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tra Russia e Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. Segnala iltempo.it
Ucraina, Putin minaccia l'Europa: «Pronti alla guerra». Vertice con Witkoff, manca l'accordo sui territori - Da una parte Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e Jared Kushner, genero di Trump, dall’altra Vladimir Putin, con i suoi collaboratori più ... Riporta ilmessaggero.it
Concluso il vertice al Cremlino sull'Ucraina. Per Mosca colloqui «produttivi» - Che, prima di sedersi al tavolo con l'uomo di Trump, Witkoff, ha avvertito all'Europa: «Vuole la guerra con ... avvenire.it scrive
Putin: se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Witkoff a Mosca, via vertice al Cremlino - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Da ilmessaggero.it
Putin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. Lo riporta ansa.it
Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Lo riporta today.it