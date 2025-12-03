Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tra Russia e Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. "Nessun progresso rispetto al vertice di domenica", ha affermato un alto collaboratore di Vladimir Putin, dopo che il presidente russo aveva minacciato di essere pronto a una guerra con l'Europa. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha affermato che dopo cinque ore di confronto con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, e il consigliere speciale Jared Kushner, le due parti "non sono né più vicine né meno vicine alla risoluzione della crisi in Ucraina: c'è molto lavoro da fare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Putin, vertice flop a Mosca. Si allontana la pace in Ucraina