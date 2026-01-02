Gli 007 di Kiev | Mosca prepara un attacco camuffato sul proprio territorio per sabotare i negoziati Usa

Secondo le valutazioni del Servizio di intelligence estero ucraino, il Cremlino starebbe pianificando un’attacco su larga scala con possibili vittime, nel tentativo di sabotare i negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti. Si ipotizza che l’operazione sia camuffata e potrebbe essere un’azione provocatoria su territorio russo, finalizzata a ostacolare il percorso diplomatico in corso.

Il Cremlino sta preparando una provocazione su larga scala con numerose vittime nell'ambito di un'operazione in corso per far fallire i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti: queste le valutazioni del Servizio di intelligence estero dell'Ucraina, come riporta Rbc. La strategia della disinformazione «L'operazione è di natura globale. Dopo il cosiddetto attacco alla residenza del presidente.

