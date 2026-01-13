Perché le proteste in Iran sono diverse dalle altre e cosa può succedere adesso

Le proteste in Iran, in corso da più di due settimane, si distinguono per la loro portata e il loro carattere spontaneo, riflettendo un crescente malcontento popolare. Contrariamente ad altre manifestazioni, queste rivolte evidenziano richieste di maggior libertà e riforme politiche profonde. Analizzare le ragioni di questa novità e le possibili evoluzioni aiuta a comprendere meglio la situazione attuale e le sfide future del paese.

Da oltre due settimane l’Iran è attraversato da proteste diffuse contro il regime della Repubblica islamica. Le manifestazioni, iniziate alla fine di dicembre partendo da rivendicazioni economiche, si sono rapidamente trasformate in una contestazione politica aperta contro l’ayatollah Ali Khamenei e l’intero sistema di potere instaurato dopo la rivoluzione del 1979. La risposta del regime è stata quella più prevedibile, con una repressione immediata e violenta. Secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency (Hrana), che opera dall’estero e raccoglie dati da fonti locali, i manifestanti uccisi confermati erano almeno cinquecentoquarantaquattro domenica sera, con oltre diecimila arresti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

