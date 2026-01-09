Iran proteste e censura | l’errore di calcolo degli ayatollah dopo il 7 ottobre
Dopo il 7 ottobre, l’Iran ha vissuto una vasta sospensione della connettività digitale, secondo i dati di NetBlocks. Le proteste in corso e le misure di censura adottate dalle autorità hanno portato a una limitazione significativa dell’accesso a internet nel paese, evidenziando le tensioni tra governo e cittadini e le conseguenze di un intervento che si è rivelato più incisivo del previsto.
Secondo le rilevazioni del centro di analisi NetBlocks, con base a Londra, l’ Iran è stato investito da una sospensione generalizzata della connettività digitale su scala nazionale. Il blocco della rete è scattato a ridosso di vaste mobilitazioni popolari, esplose dopo nuovi appelli a manifestazioni simultanee in diverse città del Paese. La misura, confermata anche da fonti giornalistiche interne, si colloca in una fase di crescente pressione sulle autorità, con proteste che continuano a coinvolgere Teheran e altre aree urbane nonostante l’uso massiccio della forza da parte degli apparati di sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it
