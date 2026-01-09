Iran proteste e censura | l’errore di calcolo degli ayatollah dopo il 7 ottobre

Dopo il 7 ottobre, l’Iran ha vissuto una vasta sospensione della connettività digitale, secondo i dati di NetBlocks. Le proteste in corso e le misure di censura adottate dalle autorità hanno portato a una limitazione significativa dell’accesso a internet nel paese, evidenziando le tensioni tra governo e cittadini e le conseguenze di un intervento che si è rivelato più incisivo del previsto.

Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città - Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network, mentre ... tg24.sky.it

Proteste in Iran: violenti scontri a Teheran, a fuoco un palazzo del governo - Lo ha rilevato Netblocks, una associazione che si preoccupa di monitorare la navigazioen in Rete ... tgcom24.mediaset.it

Iran, proteste contro il regime degli Ayatollah. Le minacce di Trump Link nei commenti - facebook.com facebook

Iran, proteste senza precedenti dal 2022: 45 morti e repressione totale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.