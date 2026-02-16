Il tuo talento al servizio dell' Italia | gli 007 italiani cercano personale da assumere

L'intelligence italiana ha avviato una nuova campagna di assunzioni, puntando a trovare professionisti specializzati in tecnologie avanzate e sicurezza digitale. La decisione arriva dopo che diversi esperti sono stati coinvolti in operazioni contro il terrorismo e la criminalità informatica. La selezione mira a rafforzare le capacità delle agenzie per affrontare le minacce moderne con competenze concrete.

"Il tuo talento al servizio dell'Italia": parte la nuova campagna di reclutamento dell'intelligence. Si cercano professionalità con specifiche competenze nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, Osint ( open source intelligence) ed ecofin. Le candidature vanno presentare entro il 20 marzo. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, fa sapere il Dis, "è impegnato ogni giorno a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell'Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il tuo talento al servizio dell'Italia": gli 007 italiani cercano personale da assumere Case, Parma nella top five dell’Emilia-Romagna: cosa cercano gli italiani nel 2025 Parma si posiziona tra le prime cinque città dell’Emilia-Romagna più ricercate nel mercato immobiliare italiano nel 2025. Recruiting Day per persone con disabilità, supermercati in cerca di personale da assumere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: IL TUO TALENTO AL SERVIZIO DELL’ITALIA; IL TUO TALENTO AL SERVIZIO DELL’ITALIA; ABB RobotStudio Cup 2026: innovazione, formazione e talento a Bergamo; Terna valorizza le competenze Stem: talento femminile al centro della transizione energetica. Accendi il tuo talento: al via i corsi professionalizzanti gratuiti del Centro AforismaPisa, 10 gennaio 2025 - Venerdì 17 gennaio il centro di formazione Aforisma apre le sue porte per presentare la nuova proposta Accendi il tuo talento, dedicata a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 ... lanazione.it Università: al Polo Carmignani l’open day Accendi il tuo talento per studenti stranieriPisa, 14 ottobre 2025 – Il Comune di Pisa, in collaborazione con una rete di partner pubblici e privati, promuove mercoledì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso il Polo Carmignani, un open day ... lanazione.it The Voice of Italy. . Il timbro giusto ed il talento necessario per dare vita a questo capolavoro della musica italiana! Maya canta "Città vuota" di Mina | #TheVoiceKidsIT Finale - facebook.com facebook