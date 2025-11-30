Recruiting Day per persone con disabilità supermercati in cerca di personale da assumere

Ravennatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Collocamento mirato di Ravenna, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Lugo, organizza un Recruiting Day per persone con disabilità che avrà come protagonista Lidl Italia Srl, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra l’azienda e potenziali candidati interessati alle opportunità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

