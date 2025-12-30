Case Parma nella top five dell’Emilia-Romagna | cosa cercano gli italiani nel 2025

Parma si posiziona tra le prime cinque città dell’Emilia-Romagna più ricercate nel mercato immobiliare italiano nel 2025. Questa tendenza riflette l’interesse crescente verso il capoluogo emiliano, considerato una meta appetibile per investimento e residenza. La recente analisi di Casa evidenzia i principali elementi che attraggono gli italiani verso Parma, offrendo una panoramica sulle preferenze e le dinamiche del settore immobiliare nella regione.

Parma si conferma una delle città più attenzionate dal mercato immobiliare italiano. A dirlo è la nuova fotografia scattata da Casa.it, che ha analizzato le ricerche di case in vendita e in affitto effettuate nel 2025: un quadro che vede l'Emilia-Romagna tra le regioni più cercate d'Italia

