Lo strano brevetto di Meta | un’IA che continua a postare sui social anche dopo la tua morte

Meta ha brevettato un’intelligenza artificiale che può continuare a pubblicare sui social anche dopo la morte dell’utente. Il documento, firmato dal CTO Andrew Bosworth, spiega come il sistema si basi su dati e comportamenti passati per mantenere attiva l’attività online di una persona anche quando non c’è più. L’idea solleva molte domande su privacy e rispetto, mentre ancora si cerca di capire come potrebbe essere usata in futuro.

Un documento firmato dal CTO Andrew Bosworth descrive un sistema capace di simulare l’attività social anche dopo la morte. Il brevetto segna l’ingresso di Meta nel mercato delle grief tech.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Meta IA Caricature con ia come creare la tua immagine virale sui social Negli ultimi giorni, le caricature create dall’intelligenza artificiale stanno facendo il giro dei social. Clizia Incorvaia prosciolta: Sarcina l’aveva accusata di postare la figlia sui social senza il suo consenso Clizia Incorvaia è stata prosciolta dopo l’accusa di Francesco Sarcina, che l’aveva denunciata per aver condiviso sui social foto della loro bambina senza consenso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Meta IA Argomenti discussi: L’ultimo brevetto di Aprilia suggerisce una nuova era di aerodinamica assistita dal pilota. Lo strano caso dei brevetti energetici in Italia. E qualche idea per aumentarliIn Italia si parla ormai a ogni ora e in qualsiasi palinsesto televisivo o convegnistico di energia. Principalmente questioni di bollette e dintorni o di costi sostenuti dalle imprese che ne inficiano ... huffingtonpost.it Gli smart ring di Ultrahuman potranno prevedere le cadute grazie a questo nuovo brevettoIn futuro gli anelli di Ultrahuman saranno in grado di prevedere le cadute grazie ad una nuova funzionalità appena brevettata dall'azienda. tuttotech.net In New Mexico è iniziato un nuovo processo nei confronti di Meta, l’azienda che controlla Instagram, Facebook e WhatsApp, con l’accusa di non aver protetto i bambini dallo sfruttamento sessuale online. Ne abbiamo parlato su Breaking Italy, guarda la punt - facebook.com facebook Ecco le prime pagine de Il Tempo e di Libero (entrambi in edicola o con abbonamento digitale) la Storaciata chiede a Gabrielli che ha deciso di fare un magistrato strano che usa fb in maniera inconsueta per attaccare Donzelli e la riforma della giustizia: nu x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.