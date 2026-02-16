Patrizia Mercolino si rivolge a un chirurgo specializzato in cuori artificiali dopo che il trapianto effettuato si è rivelato errato. La madre del bambino, che si trova in attesa di un intervento corretto, ha incontrato il medico in una clinica di Napoli per discutere le prossime mosse. La situazione del piccolo resta critica, spingendo la donna a cercare ogni possibilità di salvataggio.

di Nino Femiani NAPOLI Mentre l‘ inchiesta marcia su diversi fronti, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo, non si arrende e cerca soluzioni alternative. E rivela che, attraverso l‘associazione "Nodi d‘amore", si è messa in contatto diretto con il professor Francesco Claudio Russo dell‘ ospedale Niguarda di Milano, che si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di applicare un cuore artificiale al piccolo Tommaso (nome di fantasia), ma vuole prima esaminare la tac neurologica, eseguita ieri al Monaldi. Il contatto è personale con il chirurgo, non ancora con la struttura ospedaliera milanese, ma rappresenta un elemento di speranza per i genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il trapianto sbagliato. Contatti con un chirurgo per un cuore artificiale

