il trapianto sbagliato contatti con un chirurgo per un cuore artificiale

Patrizia Mercolino si rivolge a un chirurgo specializzato in cuori artificiali dopo che il trapianto effettuato si è rivelato errato. La madre del bambino, che si trova in attesa di un intervento corretto, ha incontrato il medico in una clinica di Napoli per discutere le prossime mosse. La situazione del piccolo resta critica, spingendo la donna a cercare ogni possibilità di salvataggio.
di Nino Femiani NAPOLI Mentre l‘ inchiesta marcia su diversi fronti, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo, non si arrende e cerca soluzioni alternative. E rivela che, attraverso l‘associazione "Nodi d‘amore", si è messa in contatto diretto con il professor Francesco Claudio Russo dell‘ ospedale Niguarda di Milano, che si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di applicare un cuore artificiale al piccolo Tommaso (nome di fantasia), ma vuole prima esaminare la tac neurologica, eseguita ieri al Monaldi. Il contatto è personale con il chirurgo, non ancora con la struttura ospedaliera milanese, ma rappresenta un elemento di speranza per i genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il bambino con il cuore danneggiato, gravemente compromesso a causa di un grave problema cardiaco, non può più ricevere un trapianto, secondo il parere dell’ospedale Bambin Gesù di Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Un cuore meccanico. Non quello che la natura concede, ma un ingranaggio capace di battere al posto suo. È questa la nuova, forse fragile, speranza che si apre davanti al lettino del bambino di Nola ricoverato al Monaldi dopo il trapianto del 23 dicembre. L’i facebook