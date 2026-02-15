Bimbo con cuore bruciato Bambin Gesù | Non più trapiantabile ma la famiglia | Contatti col Niguarda per trapianto organo artificiale

Il bambino con il cuore danneggiato, gravemente compromesso a causa di un grave problema cardiaco, non può più ricevere un trapianto, secondo il parere dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. La famiglia, invece, ha avviato contatti con l’ospedale Niguarda di Milano per valutare un possibile trapianto di cuore artificiale. La disputa tra i due ospedali riguarda la possibilità di intervenire chirurgicamente: mentre il Monaldi di Napoli ritiene che il bambino sia ancora in lista d’attesa, Bambin Gesù sostiene che non ci siano più possibilità di trapianto. La famiglia si sta muovendo per trovare una soluzione alternativa.

Il parere dell'ospedale Bambin Gesù di Roma è stato richiesto dalla famiglia del bambino. Tuttavia, non collima con quello del Monaldi, secondo cui "il bambino è trapiantabile perché è in lista d'attesa" Secondo l'ospedale Bambin Gesù di Roma, il bimbo con il cuore "bruciato" non è più "trapiantabile".