Bimbo con il cuore bruciato il legale | Contatti con un chirurgo del Niguarda per trapianto di organo artificiale

Un bambino con il cuore danneggiato ha incontrato un chirurgo del Niguarda per valutare un possibile trapianto di cuore artificiale, dopo che i medici hanno scoperto danni gravi alla sua valvola. La famiglia, in attesa di risposte, spera in una soluzione che possa salvare la sua vita.
C’è un bambino piccolissimo che lotta appeso a una macchina, e intorno una famiglia che aspetta un segnale. Le ore scorrono lente, pesanti, mentre medici e legali incrociano pareri e documenti. Un esame nelle prossime ore potrebbe cambiare tutto, in un caso che sta sconvolgendo molti. >> L’Italia perde una delle sue meraviglie: maltempo devastante, tutto distrutto Al centro della vicenda c’è un bambino di due anni e mezzo, ricoverato all’ ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni, spiegano fonti vicine al caso, restano gravi ma stazionarie. È sotto stretto monitoraggio e i prossimi passaggi clinici sono considerati delicatissimi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Francesco Petruzzi, l'avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato
