Il territorio metropolitano nella morsa del maltempo previsto peggioramento fino alle prossime 24 ore
Il maltempo sta colpendo il territorio metropolitano a causa di una perturbazione che si sta intensificando. Secondo il Dipartimento regionale di Protezione civile, le previsioni del Centro funzionale Multirischi di Arpacal indicano che, a partire da oggi pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente nelle prossime 24 ore. La pioggia intensa ha già provocato allagamenti in alcune zone della città e si prevede che il maltempo continuerà a causare disagi fino a domani sera.
Informazioni e comportamenti da tenere dalla popolazione dopo le comunicazioni della Protezione civile. Le raccomandazioni della Città metropolitana Con successivo bollettino regionale di allertamento che sarà diffuso nelle prossime ore sul sito web istituzionale del dipartimento al seguente link. Saranno meglio individuate e specificate le zone e i relativi livelli di allertamento". Così Carmelo Versace, sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria. Lo scenario previsto dal dipartimento regionale di Protezione Civile, si legge in una nota della Città metropolitana "riferisce di una perturbazione in arrivo che causerà precipitazioni diffuse e temporali sparsi, localmente di forte intensità su gran parte del territorio regionale, con particolare riferimento al versante occidentale e alle aree interne, in cui insistono anche le zone già interessate dagli eventi dei giorni scorsi.
Fino a Natale l'Italia nella morsa del maltempo
Fino a Natale, l'Italia si troverà sotto l'influenza di condizioni meteorologiche instabili e variabili.
Maltempo in Campania, peggioramento in vista: allerta meteo su tutto il territorio regionale
Un nuovo peggioramento del tempo è previsto in Campania, con temporali intensi e un rischio idrogeologico diffuso.
