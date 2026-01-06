Maltempo in Campania peggioramento in vista | allerta meteo su tutto il territorio regionale

Un nuovo peggioramento del tempo è previsto in Campania, con temporali intensi e un rischio idrogeologico diffuso. Dalle ore 20 di questa sera, l’allerta meteo di livello giallo si estende sull’intera regione e rimarrà in vigore fino a mercoledì 7 gennaio. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per prevenire eventuali disagi.

Temporali in intensificazione e rischio idrogeologico diffuso. Scatta dalle 20 di questa sera l'estensione dell'allerta meteo di livello Giallo su tutto il territorio della Campania, prorogata fino alla serata di domani, mercoledì 7 gennaio. La decisione è stata assunta dalla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maltempo in Campania, peggioramento in vista: allerta meteo su tutto il territorio regionale Leggi anche: Allerta meteo: avviso valido su tutto il territorio regionale Leggi anche: Campania, prorogata l’allerta meteo: domani livello giallo su tutto il territorio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Previsioni Meteo Campania, maltempo in arrivo con piogge e temporali serali; Allerta meteo: vortice freddo in arrivo con maltempo, vento forte e neve fino in pianura; Weekend: Meteo in peggioramento, transita una Perturbazione; Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio/ Occhi puntati su 8 regioni: le previsioni in vista dell'Epifania. Maltempo in Campania, peggioramento in vista: allerta meteo su tutto il territorio regionale - Il provvedimento in vigore dalle 20 di questa sera fino alla stessa ora di mercoledì 7 gennaio ... salernotoday.it

Maltempo, peggioramento in atto: prorogata l’allerta meteo sulla Campania - La Protezione Civile della Regione ha prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali. ilgiornalelocale.it

Meteo Epifania, maltempo in Campania: piogge diffuse e calo delle temperature - Meteo Epifania di maltempo in Campania: piogge diffuse il 6 gennaio e freddo in arrivo nei prossimi giorni. 2anews.it

Sulla Campania giornata dell'Epifania caratterizzata da maltempo soprattutto sul settore centro settentrionale della regione ove il cielo è molto nuvoloso e piove in maniera piuttosto diffusa e a tratti intensa. In giornata le precipitazioni interesseranno anche il s - facebook.com facebook

MALTEMPO IN CAMPANIA, EMANATO AVVISO ALLERTA METEO GIALLO La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.