Maltempo in Campania peggioramento in vista | allerta meteo su tutto il territorio regionale

Un nuovo peggioramento del tempo è previsto in Campania, con temporali intensi e un rischio idrogeologico diffuso. Dalle ore 20 di questa sera, l’allerta meteo di livello giallo si estende sull’intera regione e rimarrà in vigore fino a mercoledì 7 gennaio. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per prevenire eventuali disagi.

Temporali in intensificazione e rischio idrogeologico diffuso. Scatta dalle 20 di questa sera l'estensione dell'allerta meteo di livello Giallo su tutto il territorio della Campania, prorogata fino alla serata di domani, mercoledì 7 gennaio. La decisione è stata assunta dalla Protezione Civile.

maltempo in campania peggioramento in vista allerta meteo su tutto il territorio regionale

