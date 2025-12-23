Sicurezza degli operatori sanitari sul posto di lavoro in arrivo a Ferrara oltre 320mila euro

A Ferrara sono in arrivo oltre 320mila euro dedicati alla sicurezza degli operatori sanitari sul posto di lavoro. Le risorse saranno impiegate per prevenire aggressioni, offrire supporto psicologico, aumentare la vigilanza in aree a rischio e intensificare i controlli in orari non usuali. L’obiettivo è garantire un ambiente di lavoro più sicuro e tutelare il benessere di chi opera nel settore sanitario.

Dalla prevenzione delle aggressioni nei confronti degli operatori e delle operatrici del settore sanitario al supporto psicologico relativo ai possibili disagi in ambito professionale; dalla vigilanza aggiuntiva per le attività a maggior rischio ai controlli potenziati e specifici in orari non. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Oltre 1000 fiaccole a difesa degli operatori sanitari di Casa Sollievo Leggi anche: Innovazione nel 118: in funzione 40 bodycam per la sicurezza degli operatori sanitari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Body cam negli ospedali più a rischio aggressioni: nel 2024 erano state quasi 5.700 in Lombardia; Un accordo per la tutela degli operatori sanitari; Sicurezza in corsia, la Polizia al fianco dell’ospedale di Terni: accordo operativo per tutelare sanitari e operatori sociali; Salute e sicurezza sul lavoro, strategia nazionale 2026-2030: Ridurre infortuni e morti sul lavoro. Sicurezza sul lavoro, oltre 15,7 milioni assegnati dalla Giunta alle aziende sanitarie - BOLOGNA (ITALPRESS) – Dalla prevenzione delle aggressioni nei confronti degli operatori e delle operatrici del settore sanitario al supporto psicologico relativo ai possibili disagi in ambito professi ... italpress.com

Violenza contro gli operatori sanitari: quando il luogo di cura diventa luogo di rischio - La violenza contro gli operatori sanitari rappresenta un fenomeno in costante aumento a livello globale. nursetimes.org

Un accordo per la tutela degli operatori sanitari - Sottoscritto al Santa Maria di Terni un accordo di collaborazione tra la Questura e la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera, che dà seguito al protocollo firmato in Prefettura, finalizzato a pr ... rainews.it

TRINITAPOLI - Intervento immediato di operatori ecologici e Comune: ripristinati decoro e sicurezza, appello al rispetto degli spazi pubblici - facebook.com facebook

Oneri di sicurezza per gli operatori, regolamentazione e inasprimento delle sanzioni appaiono più efficaci delle azioni di alfabetizzazione e prossimità. Serve un mix, ma l’approccio normativo vince su quello socio-educativo - Fondazione Lottomatica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.