Lotus Esprit | il mito rinasce con l' edizione limitata della Encor Series 1 Restomod

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il restomod della Esprit conferma il V8 biturbo portato a 470 Cv sotto una carrozzeria realizzata in fibra di carbonio. La Encor Series 1 verrà realizzata in tiratura limitata a 50 esemplari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

