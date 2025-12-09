Lotus Esprit | il mito rinasce con l' edizione limitata della Encor Series 1 Restomod
Il restomod della Esprit conferma il V8 biturbo portato a 470 Cv sotto una carrozzeria realizzata in fibra di carbonio. La Encor Series 1 verrà realizzata in tiratura limitata a 50 esemplari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
JAS Honda NSX “Tensei” ed Encor Lotus Esprit, le ultime berlinette resuscitate dal restomod – FOTO
1989 / Julia Roberts, a 22 anni. Era già un’attrice di fama mondiale e il 1989 è l’anno della consacrazione, con “Pretty woman”. La Lotus fu l’unica Casa automobilistica a credere in quel progetto, rifiutato clamorosamente dalla Porsche in primis. La Esprit ebbe - facebook.com Vai su Facebook
La Lotus Esprit rinasce con un motore V8 biturbo da 400 CV a 500 mila euro Vai su X
Lotus Esprit: il mito rinasce con l'edizione limitata della Encor Series 1 Restomod - Il restomod della Esprit conferma il V8 biturbo portato a 470 Cv sotto una carrozzeria realizzata in fibra di carbonio. Da msn.com
