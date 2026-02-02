San Nicola la Strada con ragazzina al supermercato sorpreso a rubare barattoli di Nutella | arrestato

Questa mattina a San Nicola la Strada, i Carabinieri sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione di una ragazzina che cercava di rubare barattoli di Nutella al supermercato. La giovane è stata sorpresa mentre tentava di uscire senza pagare e, dopo un breve inseguimento, è stata arrestata. L’intervento rapido ha evitato che il furto si concludesse con un danno maggiore.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito, nella mattinata di ieri, domenica 1° febbraio, di interrompere un furto aggravato all'interno di un esercizio commerciale di San Nicola la Strada. I militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone, ritenute responsabili di un furto commesso in concorso. L'episodio si è verificato poco dopo le 12.00 all'interno di un supermercato della zona, dove i militari dell'Arma hanno sorpreso i due subito dopo l'asportazione di prodotti alimentari eludendo i sistemi di controllo presenti all'interno dell'attività commerciale.

