Crisi maggioranza centrodestra tende la mano ai malpancisti | Abbiamo la squadra e una proposta nuova

Nella città, il centrodestra si prepara a fare un passo avanti. I consiglieri comunali sono pronti a incontrarsi con i malpancisti della maggioranza, se decidono di chiudere l’esperienza amministrativa di Episcopo. Hanno una squadra e una proposta nuova, e sono determinati a intervenire per sbloccare la situazione.

"Siamo pronti a fare la nostra parte e anche a rassegnare le dimissioni", fa sapere l'ex candidato sindaco della coalizione Raffaele di Mauro. Senza mezzi termini, invocano il ritorno al voto. A prendere l'iniziativa, però, dovranno essere i dissidenti del campo largo. "Siamo pronti già con una proposta nuova. Ci stiamo lavorando, perché riteniamo di essere anche anagraficamente proiettati al futuro, di aver il giusto bagaglio di esperienza, ma anche la volontà di innovare e allargare la nostra compagine, soprattutto alla società civile", ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Amorese, che chiede in primis alla sindaca di prendere atto del "fallimento politico".

