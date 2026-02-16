Il secondo corso mascherato del Carnevale di Pietrasanta ha richiamato più spettatori rispetto alla prima giornata, un risultato raro nella storia dell’evento. Questa volta, migliaia di persone hanno affollato le strade per ammirare le sfilate, superando di gran lunga le presenze della mattina. La partecipazione crescente si deve anche al bel tempo, che ha spinto molti cittadini e turisti a uscire di casa e prendere parte alla festa.

È successo poche volte, nella storia del Carnevale di Pietrasanta, che il secondo corso mascherato abbia registrato un pubblico maggiore rispetto al debutto. Tanto più se, come ieri pomeriggio, c'era la concomitanza del Carnevale di Viareggio. Miracoli del sole e di una temperatura semi-primaverile che ha fatto esultare i botteghini. Se domenica scorsa al primo atto erano presenti, complessivamente, circa 4.400 persone, ieri si è infatti sfiorata quota 5mila. Per l'esattezza 4.800, per un totale di 2.773 biglietti venduti, 1.200 omaggi per under 10, over 70 e disabili con l'accompagnatore, e 800 mascherate.

© Lanazione.it - Il sole bacia il secondo corso. Nuovo record di pubblico

