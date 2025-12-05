Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 9 al 12 dicembre 2025 | Mario bacia Caterina in pubblico e le chiede di sposarlo

© US Aurora Tv Una decisione improvvisa di Mario Oradei sarà al centro della scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. In seguito a un confronto con l’ex fidanzato Roberto Landi, l’uomo decide infatti di chiedere a Caterina Rinaldi di sposarlo e le dà un bacio appassionato in pubblico, motivo per cui è costretto a chiedere scusa al futuro suocero Fulvio. Proprio quest’ultimo resta dunque spiazzato dal desiderio di Mario di sposare quanto prima Caterina. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal martedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 12 dicembre 2025: Mario bacia Caterina in pubblico e le chiede di sposarlo

