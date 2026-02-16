Il sindaco | Massima vicinanza alla famiglia Marchi e fiducia nella giustizia
Il sindaco Riccardo Mortandello ha espresso solidarietà alla famiglia Marchi dopo l’incidente avvenuto nella notte nel centro di Abano Terme. La tragedia ha coinvolto un’abitazione vicino alla piazza principale, dove si sono registrati danni ingenti e momenti di paura tra i vicini. Mortandello ha dichiarato di essere vicino alla famiglia e di avere piena fiducia nelle forze dell’ordine per fare chiarezza.
Il sindaco Riccardo Mortandello, oggi 16 febbraio ha commentato il grave episodio occorso nella notte nel cuore della cittadina termale. «Nella notte appena trascorsa, a cavallo tra il 15 e il 16 febbraio, si è verificato un furto presso la gioielleria Marchi di viale Stazione a Montegrotto Terme, storica attività commerciale del nostro territorio. I malviventi hanno agito con modalità particolarmente insidiose, riuscendo a eludere i sistemi d’allarme e a compiere il colpo senza destare l’attenzione di nessuno. I carabinieri sono immediatamente intervenuti e sono già al lavoro per individuare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
