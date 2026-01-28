Oggi alle 17 nella chiesa San Giovanni Battista di Portorecanati si svolge il funerale di Ludovico Del Duca. Il giovane di 29 anni, morto lunedì sera all’ospedale di Torrette, lascia un vuoto tra amici e familiari. La comunità si stringe intorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Sarà celebrato oggi alle 17 nella chiesa San Giovanni Battista il funerale di Ludovico Del Duca, il portorecanatese di 29 anni morto lunedì sera all’ospedale di Torrette dopo aver combattuto contro un brutto male. Nelle ultime ore sono stati tanti i messaggi di vicinanza che sono apparsi sui social network. Tra questi anche quello dell’imprenditore della movida Aldo Ascani, che conosceva il 29enne: "Una perdita improvvisa e dolorosa, causata da un male che in pochissimo tempo lo ha strappato alla vita e all’amore della sua famiglia. Davanti a una tragedia così prematura non esistono parole adeguate, né spiegazioni capaci di dare un senso a tanto dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Ludovico: "Vicinanza alla famiglia"

