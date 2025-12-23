Chi è Mattia Missiroli il sindaco anti violenza accusato di maltrattamenti alla moglie

Mattia Missiroli, nato nel 1981, è stato sindaco di Cervia fino alle dimissioni, avvenute in seguito a accuse di maltrattamenti e lesioni alla propria moglie. Pur dichiarandosi estraneo, le accuse hanno portato alla sua uscita dall’incarico. La notizia solleva questioni sulla gestione della reputazione pubblica e sulla responsabilità politica in situazioni di controversie personali.

Mattia Missiroli, classe 1981, ha deciso di dimettersi da sindaco di Cervia a seguito delle gravi accuse di maltrattamenti in famigila e lesioni pur dichiarandosi estraneo ai fatti. La storia di Missiroli nel ravennate è lunga una vita ma lui si fa conoscere al pubblico nel 2004, quando è uno dei giocatori del Cervia, che quell'anno sperimenta per la prima volta in Italia un trattamento "reality show" con Campioni - Il Sogno. La squadra viene seguita dalle telecamere dentro e fuori dal campo e Missiroli diventa ben presto un personaggio noto in tutta Italia: erano gli anni del boom dei reality e l'idea che una squadra di calcio dilettantistica potesse farne parte attirò molta attenzione.

