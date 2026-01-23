Il Signore degli Anelli | La caccia a Gollum – Il casting crea scompiglio

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum si prepara a riportare la Terra di Mezzo sul grande schermo con una storia prequel ispirata al vasto materiale narrativo contenuto nelle appendici dei romanzi originali di J.R.R. Tolkien. Attualmente previsto per il 2027, il film segna un importante ritorno alle origini, coinvolgendo gran parte del team creativo storico: Peter Jackson è produttore insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens. Tra i volti più familiari spicca Andy Serkis, che torna sia alla regia sia nel ruolo iconico di Gollum, grazie alla sua celebre performance in motion capture. Inoltre, Ian McKellen riprenderà il ruolo di Gandalf, mentre crescono le indiscrezioni su un possibile ritorno di Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum – Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn!Il mondo de Il Signore degli Anelli si prepara a tornare sul grande schermo con

Il Signore degli Anelli, Elijah Wood non conferma il ritorno di Frodo in The Hunt for GollumElijah Wood, protagonista di Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli, non ha confermato la sua partecipazione a The Hunt for Gollum.

Ecco la TRAMA possibile del film La Caccia a Gollum

