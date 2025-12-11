Il Signore degli Anelli | Caccia a Gollum – Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn!
Un decennio dopo la conclusione della trilogia de Lo Hobbit, il celebre franchise de Il Signore degli Anelli si prepara a tornare sul grande schermo. L’atteso spin-off, intitolato “Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum”, ha la data di uscita fissata per dicembre 2027 e sarà diretto da Andy Serkis, l’iconico interprete di Gollum. Questo interquel si svolge durante gli eventi de La Compagnia dell’Anello e narrerà la cruciale ricerca di Gandalf per rintracciare Gollum, dopo aver appreso che Bilbo è in possesso dell’Unico Anello. Con personaggi storici amati come Frodo e Gandalf (la cui presenza è stata accennata da Ian McKellen) confermati, i fan sono in fermento per il potenziale ritorno del cast originale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
"Il Signore degli Anelli" è il capolavoro immortale di J.R.R. Tolkien e secondo consiglio letterario di oggi. La seconda scheda di Pierluigi Cuccitto per avvicinarsi al mondo del Professor Tolkien parla di quella che ormai è un'icona pop, il punto più alto del - facebook.com Vai su Facebook
Nel ‘Signore degli Anelli: Caccia a Gollum’ non ci sarà Viggo Mortensen? - Secondo 'Knight Edge Media', l'interprete di Aragorn non tornerà per il nuovo film, per il quale lo Studio voleva utilizzare il ringiovanimento. Scrive rollingstone.it
Il signore degli anelli: La Caccia a Gollum, Viggo Mortensen non tornerà! Rumor su Aragorn - A quanto pare, il regista Andy Serkis (interprete di Gollum) avrebbe già incontrato diversi attori per il ruolo del giovane Aragorn. Segnala cinema.everyeye.it