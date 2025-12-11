Il Signore degli Anelli | Caccia a Gollum – Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn!

Il mondo de Il Signore degli Anelli si prepara a tornare sul grande schermo con

Un decennio dopo la conclusione della trilogia de Lo Hobbit, il celebre franchise de Il Signore degli Anelli si prepara a tornare sul grande schermo. L’atteso spin-off, intitolato “Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum”, ha la data di uscita fissata per dicembre 2027 e sarà diretto da Andy Serkis, l’iconico interprete di Gollum. Questo interquel si svolge durante gli eventi de La Compagnia dell’Anello e narrerà la cruciale ricerca di Gandalf per rintracciare Gollum, dopo aver appreso che Bilbo è in possesso dell’Unico Anello. Con personaggi storici amati come Frodo e Gandalf (la cui presenza è stata accennata da Ian McKellen) confermati, i fan sono in fermento per il potenziale ritorno del cast originale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it