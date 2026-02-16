Il referendum ha riscosso interesse perché molte persone vogliono cambiare le regole del gioco. La campagna in corso si concentra più sulle alleanze politiche che sui contenuti. La stanchezza verso i dibattiti tradizionali spinge gli elettori a decidere in modo più istintivo. In questo clima, il risultato potrebbe riflettere più le tensioni tra i partiti che le reali esigenze della società.

Per quali ragioni si vota a un referendum? La campagna elettorale in cui siamo immersi suggerisce che, più che alla questione di merito, si guardi alle conseguenze politiche. Non è una novità: accadde lo stesso con la riforma Renzi. Non è detto che debba andare così. Prendiamo i referendum del 1995, che molti hanno dimenticato. L'anno prima Silvio Berlusconi aveva fondato Forza Italia e, in capo a tre mesi, aveva ribaltato tutti i pronostici. Qualche giorno dopo il 27 marzo, un pezzo della sinistra presentò tre quesiti referendari perfetti per colpire l'avversario politico laddove faceva più male, cioè nel portafoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "Sì" e quel guizzo liberale che ancora manca

