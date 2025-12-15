Sci alpino a Goggia manca il guizzo per la vittoria Weekend di conferma per Vinatzer

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso weekend ha visto l’Italia dominare nel mondo degli sport invernali, con numerosi successi e podi in diverse discipline. Tuttavia, nello sci alpino, Goggia non è riuscita a trovare il guizzo decisivo per conquistare la vittoria, mentre Vinatzer ha confermato la sua crescita e le sue ottime prestazioni.

sci alpino a goggia manca il guizzo per la vittoria weekend di conferma per vinatzer

© Oasport.it - Sci alpino, a Goggia manca il guizzo per la vittoria. Weekend di conferma per Vinatzer

L’Italia ha vissuto un fine settimana semplicemente straordinario negli sport invernali. Una serie di vittorie e podi in quasi tutte le discipline ed anche lo sci alpino ha dato il suo contributo. In campo femminile, infatti, Sofia Goggia ha aperto la stagione della velocità a St. Moritz con due terzi posti; mentre in campo maschile in Val d’Isere non è arrivata la gioia del podio, ma Alex Vinatzer è arrivato veramente ad un soffio dal realizzare un’impresa incredibile. C’era sicuramente grande attesa per le prime gare veloci della stagione e dunque su come si sarebbe comportata Sofia Goggia. La bergamasca non è riuscita a trovare ancora la prima vittoria della stagione, ma sono arrivate una serie di prestazioni comunque positive da parte dell’azzurra. Oasport.it

Sci alpino: Intervista Sofia Goggia “Mi manca l’oro mondiale | 18 Ottobre 2022

Video Sci alpino: Intervista Sofia Goggia “Mi manca l’oro mondiale | 18 Ottobre 2022

sci alpino goggia mancaSci alpino, a Goggia manca il guizzo per la vittoria. Weekend di conferma per Vinatzer - L'Italia ha vissuto un fine settimana semplicemente straordinario negli sport invernali. oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Robinson sorprende tutti, Goggia torna sul podio, 3 italiane in top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it