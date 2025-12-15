Sci alpino a Goggia manca il guizzo per la vittoria Weekend di conferma per Vinatzer

Lo scorso weekend ha visto l’Italia dominare nel mondo degli sport invernali, con numerosi successi e podi in diverse discipline. Tuttavia, nello sci alpino, Goggia non è riuscita a trovare il guizzo decisivo per conquistare la vittoria, mentre Vinatzer ha confermato la sua crescita e le sue ottime prestazioni.

© Oasport.it - Sci alpino, a Goggia manca il guizzo per la vittoria. Weekend di conferma per Vinatzer L'Italia ha vissuto un fine settimana semplicemente straordinario negli sport invernali. Una serie di vittorie e podi in quasi tutte le discipline ed anche lo sci alpino ha dato il suo contributo. In campo femminile, infatti, Sofia Goggia ha aperto la stagione della velocità a St. Moritz con due terzi posti; mentre in campo maschile in Val d'Isere non è arrivata la gioia del podio, ma Alex Vinatzer è arrivato veramente ad un soffio dal realizzare un'impresa incredibile. C'era sicuramente grande attesa per le prime gare veloci della stagione e dunque su come si sarebbe comportata Sofia Goggia. La bergamasca non è riuscita a trovare ancora la prima vittoria della stagione, ma sono arrivate una serie di prestazioni comunque positive da parte dell'azzurra.

LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Robinson sorprende tutti, Goggia torna sul podio, 3 italiane in top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it

La 33enne di Astino ha concluso in terza posizione la gara vinta dalla neozelandese Alice Robinson. #goggia #robinson #scialpino #coppadelmondo #sci #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook

CIFRA TONDA Goggia sale a quota 20 podi in carriera in supergigante nel massimo circuito di sci alpino! E sono 64 in assoluto in Coppa del Mondo! Gustiamoci la grande sciata di Sofy sulla Corviglia svizzera! #ItaliaTeam #RoadToMilanoCortina202 x.com