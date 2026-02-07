Dove rintracciare quel che manca?

Da decenni ci troviamo a chiederci dove si nasconda ciò che manca tra noi e gli altri. Camus ha descritto lo straniero come qualcuno che si sente estraneo in un mondo che non riconosce del tutto. Questa sensazione di distanza, di essere fuori posto, ancora oggi attraversa le nostre città e le nostre vite. La domanda è: come possiamo colmare questa lacuna e creare un vero senso di appartenenza?

Forse solo la nascita conserva il totalmente altro, ossia la memoria di una provenienza. Solo lì possiamo attingere, per un attimo, all'unico mistero che contiene tutti i misteri: quello dell'origine, quello dell'inizio. L'origine e l'inizio sono infatti inattingibili Per decenni il concetto di "straniero" formulato da Albert Camus, con la sua percezione di essere sostanzialmente estranei in un mondo svuotato di senso, ha descritto uno stato esistenziale, divenendo una sorta di paradigma della verità della vita. Seppure una tale percezione conserva una sua realtà, non è forse questo, oggi, il sapore prevalente della nostra occasionale, o ricorsiva, infelicità.

