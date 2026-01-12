Tajani ringrazia Rubio | Trentini libero? Il segretario di Stato Usa si è mostrato molto sensibile – Video

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso sensibilità e supporto riguardo alla situazione dei prigionieri italiani, confermando il suo impegno durante incontri ufficiali, tra cui il’ultimo G7. Tajani ha ringraziato Rubio per la solidarietà dimostrata, sottolineando l’importanza di un’attenzione condivisa su questa questione. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel dialogo tra Italia e Stati Uniti su temi di interesse comune.

“Ringrazio anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, che fin dall’inizio si è mostrato molto sensibile alla questione dei prigionieri italiani e aveva garantito il suo sostegno anche durante l’ultima riunione del G7?. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando alla Farnesina la liberazione in Venezuela del cooperante italiano Alberto Trentini. “La decisione della presidente Rodriguez segna un cambio di passo, ora vanno cambiate anche le relazioni tra Roma e Caracas, innalzando il livello della nostra rappresentanza diplomatica” ha aggiunto il titolare della Farnesina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani ringrazia Rubio: “Trentini libero? Il segretario di Stato Usa si è mostrato molto sensibile” – Video Leggi anche: Segretario Stato Usa Marco Rubio a Ginevra: L'incontro più produttivo avuto finora sull'Ucraina – Il video Leggi anche: Il Segretario di Stato Usa Rubio: Nessuna pace a Gaza senza il disarmo di Hamas – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alberto Trentini libero, tra stanotte e domani in Italia con Burlò. Mattarella telefona alla madre - LIVE BLOG - Meloni: "Gioia e soddisfazione", la premier ringrazia la presidente ad interim Rodriguez. ansa.it

