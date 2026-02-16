Il Santa Maria ha vinto contro il Castel San Giorgio, portando a casa tre punti importanti per la classifica. La squadra ha mostrato determinazione, segnando il gol decisivo nei minuti finali. I tifosi presenti allo stadio hanno festeggiato insieme dopo il fischio finale.

"> Una Vittoria Decisiva per la Polisportiva Santa Maria. La Polisportiva Santa Maria ha ottenuto una vittoria fondamentale in una partita emozionante contro il Castel San Giorgio, con un punteggio finale di 3-2. Dopo un avvio complicato, la squadra si è dimostrata resiliente, riuscendo a rimontare lo svantaggio iniziale con grande determinazione. Questa vittoria non solo porta a casa tre punti cruciali, ma alimenta anche ulteriormente le speranze di una stagione di successo. Dettagli della Partita. La partita è iniziata con un ritmo incalzante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Santa Maria supera il Castel San Giorgio e conquista tre punti cruciali.

Dopo Santa Maria Maggiore e San Giovanni, anche la Porta Santa di San Paolo è stata murata.

Pietro Toro è stato scelto come nuovo segretario del Pd a Castel San Giorgio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.