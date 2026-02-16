Il ruolo di Giorgia Meloni nel divorzio Salvini-Vannacci

Giorgia Meloni ha giocato un ruolo decisivo nel divorzio tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci, cercando di mediare tra le due parti. La premier ha incontrato entrambi in modo diretto, cercando di convincerli a trovare un accordo che evitasse ulteriori tensioni. In un momento di crisi, Meloni ha preso l’iniziativa, parlando con Salvini e Vannacci per cercare di ricucire le divergenze.

Neanche la suocera più invadente con la nuora più ribelle. Giorgia Meloni sembra aver gestito il divorzio tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci come potrebbe fare una sovrana Windsor con il matrimonio in crisi dell'erede al trono. Una separazione diventata affaire di Stato, che sarebbe stata 'controllata' da remoto dagli sherpa più fidati della presidente del Consiglio. Il braccio di ferro tra Lega e FdI sugli aiuti all'Ucraina. L'incrinatura dei rapporti tra il segretario leghista e il suo vice era evidente da mesi. E a metà settembre il raduno di Pontida ha fotografato una situazione che non poteva più essere risolta.