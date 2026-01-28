Quando gioca Jannik Sinner e dove vederlo? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026

Quando gioca e dove vederlo? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026 Jannik Sinner si prepara a scendere di nuovo in campo a Melbourne. I quarti di finale dell’Australian Open sono ormai vicini e i tifosi sono in trepidante attesa. La sua presenza infiamma il torneo e il pubblico spera di vederlo in azione ancora una volta. La partita si giocherà nei prossimi giorni e gli appassionati già cercano le modalità per seguirla dal vivo o in tv.

Jannik Sinner infiamma Melbourne e fa crescere l’attesa: l’Australian Open entra nel vivo e tutti non vedono l’ora di rivederlo in campo nei quarti di finale. Il numero 2 del mondo supera il derby azzurro contro Luciano Darderi con un convincente 6-1, 6-3, 7-6 dopo due ore e 9 minuti di gioco, confermando uno stato di forma eccellente. La partita è a senso unico nei primi due set, dominati da Sinner con autorità e continuità. Nel terzo, complice un Darderi più aggressivo e qualche fisiologico calo, il match si allunga fino al tie-break. Qui Jannik alza nuovamente il livello, infilando sette punti consecutivi e chiudendo 7-2 senza lasciare spazio a repliche.🔗 Leggi su Funweek.it

Jannik Sinner si appresta a disputare il suo prossimo incontro all’Australian Open 2026, in programma domani, lunedì 26 gennaio.

Jannik Sinner's Locker Room Tour & Practice | Australian Open 2026

