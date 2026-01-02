Quando gioca Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026 | come funziona e dove vederlo in tv

Jannik Sinner parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam 2026, evento-esibizione che si terrà prima degli Australian Open, dal 18 gennaio al 1° febbraio. Durante questa manifestazione, i giocatori si sfideranno in incontri singolari, con un formato innovativo e spettacolare. Per seguire le partite, sarà possibile guardarle in diretta TV e in streaming, consultando le piattaforme ufficiali e i canali sportivi dedicati.

Jannik Sinner sarà tra i protagonisti del "Million Dollar 1 Point Slam", nuovo evento-esibizione in programma nella settimana che precede l'inizio degli Australian Open 2026 (18 gennaio – 1° febbraio). Il numero uno del tennis italiano prenderà parte a questa iniziativa innovativa dopo aver affrontato, il 10 gennaio a Seul (Corea del Sud), l'amico e rivale Carlos Alcaraz in una partita dimostrativa. L'altoatesino tornerà quindi in campo il 14 gennaio, nuovamente insieme allo spagnolo e ad altri grandi nomi del circuito. Il Million Dollar 1 Point Slam si presenta come un format completamente inedito, caratterizzato da un montepremi complessivo di un milione di dollari.

