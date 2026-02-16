Il responsabile della sicurezza di Crans-Montana era stato messo a tagliare i prati

In tutto il Canton Vallese delle 500 ispezioni annue sulla sicurezza previste dalla legge, ne venivano effettuate solo 119: il responsabile di Crans-Montana era un boscaiolo che doveva anche occuparsi della cura dei prati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana, dove il responsabile della sicurezza, Christophe Balet, è stato interrogato a Sion.

A Crans-Montana, si scopre che Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica, non possiede il brevetto di prevenzione antincendio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incendio Crans-Montana: oggi l'interrogatorio del responsabile della sicurezza; Interrogato l’ex responsabile della sicurezza: Controlli mancati per carenza di personale; Crans-Montana, il capo della sicurezza non aveva il brevetto anticendio; Il responsabile della sicurezza di Crans-Montana non aveva un brevetto antincendio.

Crans-Montana, interrogatorio per il responsabile della sicurezza del Comune. E Jacques Moretti assisteChristophe Balet interrogato dai pm svizzeri per l'incendio del Constellation che ha causato 41 morti. Presente anche Jacques Moretti. ilfattoquotidiano.it

Ecco perché Per il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regolaLa RTS rivela alcuni elementi emersi durante l’interrogatorio del funzionario comunale che è stato sentito venerdì nell’inchiesta per il rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone e oltre 110 sono ... bluewin.ch

Da Foggia a Crans-Montana con 13 chili di capelli per i feriti dell’incendio di Capodanno Missione compiuta con Il Cuore “Tagli di coraggio, d’amore e di speranza” facebook

Un audit interno aveva messo a conoscenza dei responsabili comunali le carenze amministrative, inclusa quella dell'antincendio. #cransmontana x.com