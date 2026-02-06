Crans-Montana il responsabile della sicurezza era senza brevetto antincendio | l' interrogatorio di ?Christophe Balet

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana, dove il responsabile della sicurezza, Christophe Balet, è stato interrogato a Sion. Durante l’audizione, si è scoperto che Balet non aveva il brevetto antincendio richiesto, un dettaglio che ora rischia di cambiare le carte in tavola sulla responsabilità dell’incidente. Le indagini continuano, ma questa mancanza potrebbe avere conseguenze decisive.

Il peso di 41 vite spezzate grava ora su un dettaglio burocratico che potrebbe cambiare tutto. A Sion, l'interrogatorio di Christophe Balet sta scoperchiando un vaso di Pandora fatto di titoli mancanti e responsabilità incerte. Non è più solo la dinamica del rogo al centro del mirino, ma la legittimità stessa di chi avrebbe dovuto impedirlo. La sicurezza di Crans-Montana, finora ritenuta un modello, vacilla di fronte all'ipotesi di un vertice non qualificato. Nessuna competenza Secondo quanto emerso, Balet possiederebbe qualifiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ma non i titoli tecnici necessari per valutare il rischio fuoco in strutture complesse.

