crans montana il responsabile della sicurezza del comune era senza brevetto antincendio

A Crans-Montana, si scopre che Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica, non possiede il brevetto di prevenzione antincendio. Secondo le fonti, il suo brevetto riguarda solo la sicurezza e la salute, non la prevenzione degli incendi. La notizia solleva dubbi sulla preparazione del dirigente, che dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza.

Christophe Balet, l’attuale responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, non avrebbe il brevetto di prevenzione antincendio, ma solo quelli riguardanti la sicurezza e la salute. È quanto emerge dall’interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion, che è indagato nell’ambito dell ’inchiesta sul rogo di Capodanno al bar Le Constellation. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet risulterebbe sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione. L’interrogatorio di Balet: “Problemi al sistema informatico”. L’interrogatorio si sta svolgendo davanti alla vice procuratrice generale del Canton Vallese, Catherine Sheppey, alla presenza degli avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime, come prevede il codice svizzero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina a Crans-Montana è stato sentito Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune.

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana, dove il responsabile della sicurezza, Christophe Balet, è stato interrogato a Sion.

