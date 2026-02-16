Il rapporto tra lo Stato e i contribuenti cambia volto e si trasferisce sul cellulare
Il governo ha deciso di semplificare i rapporti con i cittadini, spostando le pratiche fiscali sui dispositivi mobili. Questa scelta nasce dalla necessità di ridurre le file e le attese negli uffici postali, offrendo ai contribuenti la possibilità di gestire le pratiche direttamente dal proprio smartphone. Da ora in poi, le comunicazioni ufficiali arriveranno direttamente sul telefonino, eliminando le vecchie procedure cartacee.
Il tempo delle raccomandate nella buca delle lettere e delle code all'ufficio postale sta per finire. Il dialogo tra lo Stato e i cittadini si sposta ufficialmente nel palmo di una mano: l'Agenzia delle entrate ha infatti deciso che, per il triennio 2026-2028, l'app Io, l'applicazione dei servizi pubblici, sarà il canale principale per parlare con i contribuenti, gestendo digitalmente questioni delicate che riguardano il portafoglio e la regolarità fiscale.
Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell'Istruzione cambia volto all'esame di Stato.
