il rapporto tra lo stato e i contribuenti cambia volto e si trasferisce sul cellulare

Il governo ha deciso di semplificare i rapporti con i cittadini, spostando le pratiche fiscali sui dispositivi mobili. Questa scelta nasce dalla necessità di ridurre le file e le attese negli uffici postali, offrendo ai contribuenti la possibilità di gestire le pratiche direttamente dal proprio smartphone. Da ora in poi, le comunicazioni ufficiali arriveranno direttamente sul telefonino, eliminando le vecchie procedure cartacee.

I l tempo delle raccomandate nella buca delle lettere e delle code all’ufficio postale sta per finire. Il dialogo tra lo Stato e i cittadini si sposta ufficialmente nel palmo di una mano: l’Agenzia delle entrate ha infatti deciso che, per il triennio 2026-2028, l’app Io, l’applicazione dei servizi pubblici, sarà il canale principale per parlare con i contribuenti, gestendo digitalmente questioni delicate che riguardano il portafoglio e la regolarità fiscale. Chi ha i soldi in Italia? Il primato degli over 50 e perché trainano l’economia X App iO e Fisco, dalle scadenze alle lettere di compliance. 🔗 Leggi su Iodonna.it

