Rapina brutale a un anziano a Brescia l' aggressore lo accoltella al volto per un cellulare e 2 euro

Un 36enne pregiudicato è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia per rapina aggravata e lesioni ai danni di un anziano in via Volturno.

A poche settimane dal brutale pestaggio di Marcel, nuovo tentativo di rapina con aggressione al Pam di via Porcellaga a Brescia. #Brescia #Pam #rapina #supermercato #video - facebook.com Vai su Facebook

