Presentato al Teatro Sistina il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa | bullismo e cyberbullismo sono i prodotti di una società malata ma sta a noi curarla per tutti gli Andrea del mondo

Venerdì 20 febbraio il Teatro Sistina apre le porte al nuovo musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo affronta temi come bullismo e cyberbullismo, evidenziando quanto questi problemi siano legati a una società malata. La storia punta i riflettori su di un ragazzo, Andrea, e sui rischi che i giovani corrono nel mondo digitale e non solo. Piparo, che ha adattato il musical insieme a Roberto Proia, promuove un messaggio chiaro: sta a noi prendersi cura di questa

Debutterà venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, diretto da Massimo Romeo Piparo, che firma l’adattamento insieme a Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film, campione d’incassi nel 2024. Lo spettacolo è stato pensato nella forma di un juke box musical, e includerà una playlist di brani molto popolari del pop rock italiano, da Sogna ragazzo sogna a Volevo essere un duro, fino a Canta ancora di Arisa, colonna sonora della pellicola, che ha trionfato ai Nastri d’Argento 2025 nella categoria Migliore Canzone Originale. Le canzoni diventeranno parte integrante del racconto, ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Presentato al Teatro Sistina il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”: bullismo e cyberbullismo sono i prodotti di una società malata, ma sta a noi curarla, per tutti gli Andrea del mondo Approfondimenti su Il ragazzo dai pantaloni rosa “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diventa un musical, debutto al Sistina di Roma Questa sera al Teatro Sistina di Roma va in scena "Il ragazzo dai pantaloni rosa”: studenti coinvolti al Premio Mattei contro bullismo e cyberbullismo Questa mattina a Cassino si è tenuta l’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Il ragazzo dai pantaloni rosa Argomenti discussi: IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA PRESENTATO ALLA STAMPA; Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa: La Storia Di Andrea Spezzacatena Arriva Al Teatro Sistina; ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’: al Teatro Sistina un musical necessario contro il bullismo -; Il ragazzo dai pantaloni rosa. Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un juke-box musical al SistinaUn dolore che non poteva essere confinato nel cuore, ma una volta educato poteva restituire qualcosa di valoriale alla società civile. (ANSA) ... ansa.it Vanessa Incontrada debutta al Sistina, le pagelle look: Andrea Delogu casual (8), Gabriel Garko stiloso (9), Samuel Peron ingessato (9)Amici e colleghi sono arrivati ieri sera al teatro Sistina di Roma per applaudire Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, protagonisti della ... msn.com Il ragazzo dai pantaloni rosa - Il Musical dal film che ha commosso l’Italia Teatro Sistina dal 20 febbraio adattamento di @robproia e Massimo Romeo Piparo regia di Massimo Romeo Piparo Biglietti LINK IN BIO #ilragazzodaipantalonirosa #ilsistina #ro facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.