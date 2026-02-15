Federica Brignone tra i miti dello sport italiano | palmares sempre più ineguagliabile!

Federica Brignone ha conquistato una nuova medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, facendo salire ulteriormente il suo record personale. Dopo aver vinto il supergigante, ha dominato anche nel gigante, portando a casa due medaglie in una sola settimana. La sua vittoria arriva a pochi mesi da un grave infortunio che aveva messo in dubbio il suo ritorno in pista. La sportiva italiana ha dimostrato di essere una delle atlete più forti e determinata del panorama nazionale.

Federica Brignone amplia il proprio palmares conquistando la seconda medaglia d'oro in questa edizione dei Giochi Olimpici: l'azzurra, dopo aver trionfato in superG, domina anche il gigante, e completa una doppietta impensabile alla vigilia dopo il gravissimo infortunio di poco più di dieci mesi fa. Diventano così 5 le medaglie olimpiche dell'azzurra, ma la bacheca di Federica Brignone conta anche due ori e tre argenti iridati: l'italiana detiene in questo momento sia il titolo di campionessa olimpica che di campionessa mondiale in gigante. Non vanno poi dimenticate le 2 Coppe del Mondo generali e le 5 di specialità, ottenute grazie a 37 vittorie ed 85 podi complessivi sul circuito maggiore.