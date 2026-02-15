Giorgia Meloni celebra la Brignone | Nella storia dello sport italiano

Giorgia Meloni ha elogiato Federica Brignone per il suo secondo oro in pochi giorni a Cortina d’Ampezzo, un risultato che rafforza la posizione dello sci alpino italiano. La premier ha commentato la vittoria della sportiva, sottolineando come questa impresa porti orgoglio al Paese e dimostri la forza della squadra italiana. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti tifosi, che hanno applaudito l’atleta durante la premiazione.

A Cortina d'Ampezzo una giornata significativa per lo sci alpino italiano, con il secondo oro conquistato da Federica Brignone nell'arco di pochi giorni. Dopo il successo nel superG, l'atleta azzurra si è imposta anche nello slalom gigante, disciplina particolarmente impegnativa anche per le condizioni fisiche con cui si è presentata alla gara. Un trionfo memorabile, celebrato anche da Giorgia Meloni: "Straordinaria Federica Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano". In un post pubblicato sui suoi canali social, il presidente del Consiglio ha reso omaggio alla campionessa azzurra, ponendo l'accento su tutti i successi ottenuti dagli atleti del Belpaese: "Con questa vittoria l'Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili.