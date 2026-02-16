Il Photored non era omologato il giudice cancella la multa

Il giudice ha annullato la multa perché il Photored installato a Riccione non era omologato. La causa risale a un sistema di rilevamento delle infrazioni che il Comune aveva installato in un incrocio molto trafficato tra la SS16 e viale Abruzzi, provocando numerose sanzioni. Prima dei lavori di modifica alla viabilità, quella zona era nota come un punto critico per gli automobilisti, soprattutto a causa del dispositivo che aveva multato centinaia di veicoli in pochi mesi.

Prima dei lavori che hanno modificato la viabilità dell'incrocio tra la Ss16 e viale Abruzzi, a Riccione, quell'intersezione era diventata l'incubo degli automobilisti con il Photored installato dal Comune che aveva fatto una vera e propria strage di multe. L'impianto, infatti, non solo sanzionava chi passava col rosso ma, anche, chi utilizzava la corsia di svolta a sinistra per poi procedere dritto in direzione di Cattolica. Tra i tanti immortalati dall'occhio elettronico c'è stato l'avvocato Paolo Littera del Foro di Bologna che ha deciso di fare ricorso alla sanzione per essere passato col rosso.