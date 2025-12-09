L’autovelox di viale Fulvio Testi non è omologato | conducente vince la causa e il giudice di pace annulla la multa
Milano, 9 dicembre 2025 – Altra importante vittoria per l’associazione dei consumatori Codici Lombardia. Un cittadino multato dall'autovelox di viale Fulvio Testi a Milano, anche se il dispositivo non è omologato. Il giudice di pace di Milano, una settimana fa lunedì 1 dicembre, ha infatti annullato una sanzione per eccesso di velocità, accogliendo il ricorso e riconoscendo l'assenza del requisito essenziale di legge: l'apparecchiatura non è omologata, ma semplicemente approvata. Non si tratta di un caso isolato. Il Comune aveva già perso in tribunale anni fa e, nonostante ciò, “continua a mantenere in funzione il dispositivo”, ben consapevole — per sua stessa ammissione — di non avere alcuna documentazione che ne certifichi l'omologazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
#SicurezzaStradale | #autovelox Da lunedì #15dicembre attive le postazioni di velox fissi in Tangenziale Est e su Viale Isacco Newton
L’autovelox di viale Fulvio Testi non è omologato: conducente vince la causa e il giudice di pace annulla la multa - La scoperta della mancata omologazione emersa durante la fase istruttoria e attraverso l’accesso agli atti. Si legge su msn.com
