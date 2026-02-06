Antica città greca di Kroton | ritrovato il suo antico foro romano nel cuore della Calabria

Nell’antica Kroton, in Calabria, è stato scoperto il suo antico foro romano. Gli scavi hanno portato alla luce i resti di un luogo che un tempo era il centro della vita pubblica e commerciale della città. La scoperta apre una finestra sul passato di questa cittadina che ancora oggi conserva tracce della sua storia millenaria. Gli archeologi stanno analizzando i reperti, mentre la comunità locale si prepara a valorizzare questa importante testimonianza.

**Antica Kroton, la città che cammina sul passato: ritrovato il foro romano nel cuore della Calabria** È una città che parla con il passato, che cammina su se stessa. È la storia che emerge da sotto i sassi, che si disegna nei frammenti di vita quotidiana, nei resti di templi, di piazze, di insediamenti urbani. E proprio nel cuore della Calabria, a Crotone, un nuovo ritrovamento archeologico sta ridefinendo il paesaggio della città. Si tratta del foro romano di Antica Kroton, scoperto durante i lavori del progetto *Antica Kroton Futura*, uno dei più ambiziosi e innovativi studi archeologici dedicati all’antichità della città calabra.🔗 Leggi su Ameve.eu

