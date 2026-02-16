Il tuo piccolo è stanco mamma A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di brutto | i messaggi poi rimossi postati da Ilia Malinin

Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà. La ragazza ha postato questi pensieri prima di eliminarli, lasciando intendere la sua sofferenza emotiva. Un dettaglio che preoccupa è che i messaggi sono stati condivisi pubblicamente, attirando l’attenzione di molti utenti.

“A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di brutto, così non dovrei farlo da solo”. È preoccupante il tenore di questo e altri messaggi ripostati da Ilia Malinin sul suo profilo TikTok, prima di essere cancellati. Il 21enne pattinatore americano, il “Dio dei quadrupli “, è stato autore di una prova catastrofica nel programma libero del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: al Forum tutti si aspettavano il suo oro, invece sono arrivate solo tante cadute. Ma rileggere quei messaggi, postati prima e dopo la gara, fa emergere chiaramente un malessere crescente per le pressioni subite, non solo dal mondo esterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi Milano-Cortina, Ilia Malinin ko e i messaggi choc: “Non voglio più vivere così”

Ilia Malinin ha lasciato le Olimpiadi di Milano-Cortina sconvolto e con parole dure.

Olimpiadi, il «Quad God» Ilia Malinin cade due volte e scoppia in lacrime: niente podio e un amaro ottavo posto – Il video

Ilia Malinin, grande favorito nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha concluso la gara in ottava posizione dopo aver caduto due volte e scoppiato in lacrime.

