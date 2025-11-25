Morte Lorenzo Buffon il mondo del calcio piange il mito del Milan | addio a 95 anni era parente dell’ex juventino Gigi

Morte Lorenzo Buffon, il calcio piange lo storico portiere friulano: vinse cinque scudetti col Milan e giocò in Nazionale, era parente di Gigi. Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di una vera e propria leggenda. Si è spento all’età di 95 anni Lorenzo Buffon, storico portiere che ha segnato un’epoca d’oro del nostro sport tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Friulano di nascita, Buffon è stato un’icona di stile e bravura tra i pali, legando la parte più gloriosa della sua carriera ai colori rossoneri. Con il Milan, infatti, ha scritto la storia conquistando ben cinque scudetti, diventando uno dei simboli della rinascita calcistica italiana nel dopoguerra e un idolo per i tifosi del Diavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

