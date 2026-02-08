Questa mattina, Claudio Cerasa ha parlato di un’industria del catastrofismo che circola nel mondo occidentale. Secondo lui, la forza dell’Occidente può servire a ritrovare l’ottimismo, ma bisogna scegliere di guardare alla realtà, non alle notizie virali e paura. Cerasa invita a concentrarsi su quello che è concreto, senza lasciarsi trascinare dal panico.

Scegliere di essere ottimisti, guardando «attraverso la lente di ciò che è reale, non di ciò che è virale». È l’«appello» che Claudio Cerasa rivolge ai lettori attraverso il suo ultimo libro, L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo (Silvio Berlusconi editore). Perché se usciamo dalla bolla della narrazione imposta dal «nuovo dogma dominante, la cultura dello sfascio», ci accorgiamo che la situazione è molto meno drammatica di come viene dipinta. Una tesi che il direttore del Foglio declina in 224 pagine fatte di osservazioni e riflessioni, ma anche di dati, l’aggancio – appunto – al reale che dovrebbe spingere a «ribellarsi» al racconto di un «declino inarrestabile» che pervade il nostro mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «C’è un’industria del catastrofismo, la forza dell’Occidente è una risposta per ritrovare l’ottimismo». Parla Claudio Cerasa

Approfondimenti su Claudio Cerasa

La politica rappresenta spesso un esercizio di speranza e ottimismo.

In questa analisi si esplora il nuovo libro di Claudio Cerasa, «L'antidoto», che propone una visione meno pessimistica del mondo attuale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Claudio Cerasa

