Il ministro Lollobrigida a Loreto | Marche come laboratorio ideale per la strategia agricola nazionale

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha visitato Loreto per affermare che le Marche sono il laboratorio perfetto per testare la strategia agricola del paese. Il motivo è la varietà di coltivazioni e le pratiche innovative praticate nella regione, che la rendono un esempio concreto di sviluppo sostenibile. Durante l'incontro, ha osservato come le imprese locali siano all’avanguardia nell’utilizzo di tecnologie digitali in agricoltura.

LORETO – "Le Marche rappresentano il laboratorio ideale per la strategia agricola nazionale". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida oggi pomeriggio a Loreto per la giornata dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale dedicata al confronto sul futuro dell'agricoltura nelle Marche dal titolo 'Marche in campo: l'agricoltura che produce valore'. «Un territorio – ha aggiunto il ministro Lollobrigida - fatto di medie e piccole imprese che non possono competere sulla quantità, ma che sono imbattibili sulla qualità e sul valore aggiunto.