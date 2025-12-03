Dentro la strategia russa di destabilizzazione in Europa Il laboratorio francese
Gli episodi che hanno attraversato la Francia negli ultimi due anni, dalle stelle di David dipinte sulle facciate dei palazzi parigini alle teste di maiale deposte davanti alle moschee, passando per la vernice verde spruzzata contro sinagoghe e memoriali, rappresentano case studies utili per comprendere tattiche, operazioni ed evoluzioni della strategia di destabilizzazione nei confronti dell’Europa, della sua governance e della tenuta politica e sociale dei suoi Stati membri. Parigi come case study. Individuare e sfruttare le linee di faglia Un’inchiesta di Mediapart, che ha consultato documenti interni al Cremlino provenienti dall’intelligence francese, sottolinea come gli eventi che hanno coinvolto sinagoghe e moschee siano in realtà, secondo gli analisti francesi, parte di una strategia approvata dall’amministrazione presidenziale russa per alimentare la percezione di una Francia simultaneamente antisemitica e islamofoba, colpendo alternativamente comunità vulnerabili per amplificare le loro reciproche diffidenze. 🔗 Leggi su Formiche.net
