Polizia Stradale delle Marche | incontro al Santuario di Loreto tra bilanci riconoscimenti e valori condivisi

Nell'atmosfera sacra del Santuario della Santa Casa di Loreto, si è tenuto un incontro tra la Polizia Stradale delle Marche e le autorità locali. L'evento ha visto confronti sui bilanci, riconoscimenti e i valori condivisi, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità in un contesto simbolico e di grande significato.

LORETO- Nella suggestiva cornice del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, il dirigente reggente del Compartimento di Polizia Stradale per le Marche, dott. Gianfranco Martorano, ha incontrato, lo scorso 11 dicembre, gli operatori della specialità, riuniti per un momento di.

